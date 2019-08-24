Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Гаджеты Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.

Политика Меркель огласила условие возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, согласно которым Россия может снова вернуться в саммит G7. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Технологии Как продать свою идею руководству Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Политика Великобритания продолжит развитие отношений с Индией после Brexit "Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнерство после Brexit, в том числе путем более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей", — отметили в заявлении.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7 Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.

Происшествия Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.

Кино Бокс-офис США: «Падение ангела» удерживает валовую кассу от падения Что касается следующего уикенда, то там единственной заметной премьерой значится ужастик «Не отпускай», то есть падение валовой кассы будет фактически вертикальным.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Кино Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере «Пражской весны» Дубчеке Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frекvепсе 1.

Музыка Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.

Футбол Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург» Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.

Политика В Абхазии пройдут выборы президента Избирателей ждут более 150 участков в самой республике и еще три — в Москве, Черкесске и Стамбуле. Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Происшествия Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.