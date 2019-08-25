Соединённые Штаты Америки в сентябре и октябре повысят пошлины на товары из Китая выше ранее запланированного уровня. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп. Таким образом глава Белого дома ответил на увеличение Пекином тарифов на американскую продукцию.

Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из КНР

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