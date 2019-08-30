Армия и оружие
ФАНТрамп объявил космос новой областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Здоровье
7 нарушений, при которых возникает беспричинная усталость
Усталость без видимых причин может возникать в связи с физиологическими нарушениями, а также эмоциональным истощением.
MedikForum.ru вчера в 20:30
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Экономика
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия вчера в 17:50
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия
В Швеции произошло столкновение между полицией и футбольными фанатами
Во время матча Лиги Европы на стадионе в Стокгольме произошло столкновение между вооруженной дубинками полицией и болельщиками.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Армия и оружие
В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных
В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Космос
Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой
Территория новостей 28 августа в 14:35
Футбол
Василий Кикнадзе: Продали абонементов на 10 процентов меньше, выручили на 18 процентов больше
Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал об итогах продаж абонементов на новый сезон.
Советский спорт 02:32
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
В Японии на заводе прогремел взрыв
В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.
Московский Комсомолец 02:17
Музыка
Юрий Лоза объяснил, почему распалась группа Beatles
Певец и композитор Юрий Лоза объяснил, по какой причине распалась популярная группа Beatles.
Актуальные Новости вчера в 18:02
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Наука
Томские ученые знают, как улучшить характеристики стали в 100 раз
Сибирские ученые разработали новый способ ионной имплантации, который значительно увеличивает возможности данного метода в производстве стали.
Красная весна вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 13:06
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Общество
Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа
Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27