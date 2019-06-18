Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru вчера в 23:09

с чего всё началось

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».

Футбол Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Шоу-бизнес Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.

Политика ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Политика На Украину прибыл новый поверенный в делах США Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.

Экономика Forbes назвал самые дорогие землевладения России Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Происшествия Шестун перерезал себе вены прямо во время судебного заседания Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун перерезал себе вены на левой руке прямо во время судебного процесса, начавшегося в десять утра в 253-м Гарнизонном военном суде.

Общество КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Армия и оружие В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Происшествия Названы новые способы обмана автомобилистов На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России 7-местный Outlander Напомним, российские покупатели могут приобрести 5-местный Mitsubishi Outlander с передним приводом по цене от 1 699 000 рублей.