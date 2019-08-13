Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

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