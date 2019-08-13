с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, администрация приняла такое решение, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая

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