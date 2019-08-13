Экономика
Трамп объяснил решение по пошлинам против КитаяГазета.Ru вчера в 13:14
Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, администрация приняла такое решение, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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