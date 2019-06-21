Трамп остановил удар США по ИрануГазета.Ru 09:08

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана. "За 10 минут до удара я остановил его", - написал Трамп. По его словам, США хотели нанести удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Экономика S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.

Политика Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.

Гаджеты Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.

Политика Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.

Спорт Россия начала матч против Германии в Лиге наций Российские волейболисты начали встречу с Германией в рамках предварительного этапа Лиги наций.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Шоу-бизнес Дочь Алсу покорила всех своим талантом Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Политика США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Политика В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.

Происшествия Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию 4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.

Политика США добавили в черный список пять китайских компаний Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Общество Безопасность горожан обеспечат 450 умных видеокамер Глава города Максим Красноцветов дал интервью о реализации федерального проекта на территории муниципалитета — Максим Валерьевич, расскажите о проекте цифровизации городского хозяйства.

Общество Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Футбол Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".