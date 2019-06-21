Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по ИрануВедомости 09:17
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.
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В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат... Прошлой ночью мы были готовы нанести ответный удар по трем разным площадкам, когда я спросил, сколько людей погибнут. 150 человек, сэр, ответил генерал. За 10 минут до удара я остановил его, это несоизмеримо с уничтожением беспилотника.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRambler News Service 09:39
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