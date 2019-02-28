Политика

Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен ЫномГазета.Ru вчера в 23:24

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привели к практическому результату из-за разногласий сторон по вопросу денуклеаризации.
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Дональд Трамп
Они предложили денуклеаризацию в определенных областях, а я хотел во всех. Санкции сохраняются, я не хотел уступать в вопросе санкций до тех пор, пока у нас не будет полноценной программы. Они не готовы к этому, и я могу это понять.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 23:53

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Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен Ыном

Газета.Ruвчера в 23:24

Трамп понадеялся на решение спорных вопросов с КНДР в будущем

Российская газета00:06

Трампу не удалось договориться с Ким Чен Ыном о полной денуклеаризации КНДР

РИА Новостивчера в 21:52

Причиной неудачи саммита в Ханое стали разногласия по степени денуклеаризации Корейского полуострова

Эхо Москвывчера в 22:30

Трамп уверен, что США и КНДР в будущем договорятся по спорным вопросам

ТАССвчера в 22:18

Трамп выразил уверенность, что США и КНДР договорятся по спорным вопросам

RT на русскомвчера в 22:18

Трамп назвал причину отсутствия договоренности на саммите с Ким Чен Ыном

РБКвчера в 22:51
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Кирове освободили задержанную после смерти ребенка в квартире врача

Заведующая кировской поликлиникой была задержана в связи с делом о гибели трехлетней девочки, которую мать оставила на несколько дней одну в запертой квартире.
Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией

Последние недели предвыборный рейтинг возглавляет Зеленский, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 01:59
Спорт

РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля.
Обновлено в 06:04
Политика

СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу возле школы

Обновлено в 04:37
Происшествия

В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Политика

«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей

Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Политика

Мадуро решил перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтяной компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году

Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Пятиклассника московской школы № 1574 госпитализировали после избиения одноклассником.
Обновлено в 04:25
Авто

УАЗ выпустил обновленный внедорожник «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод выпустил обновленную версию внедорожника «Хантер».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки

Обновлено в 03:50
Авто

Программы «Первый» и «Семейный автомобиль» возвращаются

Сегодня стало известно о том, что так полюбившиеся россиянам программы под названием «Мой первый автомобиль», а также «Семейный автомобиль» снова возвращаются в страну.
Обновлено 26 февраля в 06:25
Политика

Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Лефортовский суд отклонил прошение об УДО экс-генерала СК Никандрова

Напомним, экс-генерал Следственного комитета Российской Федерации осужден за получение взятки в особо крупном размере по делу криминального авторитета Шакро Молодого.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

Обновлено в 05:21
Политика

Порошенко заявил, что нужно для регионального лидерства Украины

Ранее Порошенко заявил, что уровень благосостояния в стране остается низким из-за России, которая «закрыла свои рынки».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде

Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Политика

В ходе обстрела Горловки повреждены два дома — СЦКК

По уточнённым данным, два многоквартирных дома Горловки получили множественные повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщили 28 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:10
Спорт

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Происшествия

На борту летевшего из Петербурга в Махачкалу самолета умер пассажир

Обновлено в 04:00
Политика

Пакистан согласился на посредничество России в переговорах с Индией

Лавров заявил ранее, что Россия может предоставить площадку для переговоров между Пакистаном и Индией для разрешения обострившегося между странами конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание.
Обновлено в 03:11
Общество

Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве.
Обновлено в 05:52
Космос

Корабль «Федерация» отправится на МКС в рамках испытательных полетов

Перспективный российский космический корабль "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию, заявил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Обновлено в 03:59
Экономика

Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Авто

Tesla закрывает все свои магазины

Обновлено вчера в 21:16
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