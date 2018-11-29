Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн, который в четверг признался в даче ложных показаний конгрессу о проекте строительства здания Трампом в России, лжет, чтобы уменьшить себе срок.
РИА Новости11:21
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с чего всё началось
Бывший юрист президента Дональда Трампа Майкл Коэн на судебном заседании в федеральном суде Манхэттена признался в даче ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве», пишут телеканал ABC и агентство Associated Press.Новая газета09:48
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи
Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
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Армия и оружие
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Политика
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Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".
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Политика
США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег
Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
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Политика
Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами
В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Политика
Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины
Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 13:08
Политика
Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России
"Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.
Обновлено в 10:21