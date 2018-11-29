Политика

Трамп отреагировал на ложные показания своего бывшего юриста
Газета.Ru
10:58

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что его бывший адвокат Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний по "российскому делу", сообщает Reuters. 29 ноября Коэн признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.
Газета.Ru10:58

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Трамп объяснил, почему экс-адвокат Коэн дал ложные показания

РИА Новости11:21

Бывший адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по делу России

Коммерсантъ10:44

Экс-юрист Трампа признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США

ТАСС10:42

Экс-адвокат Трампа признался в ложных показаниях по «российскому делу»

РБК10:08

Трамп отреагировал на ложные показания своего бывшего юриста

Газета.Ru10:58

Юрист Трампа признался в даче ложных показаний во время слушаний о «российском вмешательстве» в Конгрессе

Новая газета09:48

Бывший адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу»

Интерфакс09:46
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика

Трамп отменил встречу с Путиным на G20

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США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег

Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
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Работников подозревают в поставке семи газовых турбин в Крым, сообщает агентство.
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Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
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Четвертый дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Черноморского флота.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев 6 декабря в интервью пяти российским телеканалам подведет итоги текущего года и расскажет об основных задачах кабинета министров на будущее.
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