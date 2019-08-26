Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Сам Трамп заявляет, что был бы склонен выступить за возвращению России в "большую восьмерку". По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной. Также Трамп утверждает, что возвращение России в G8 окажет позитивное влияние на всех.
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