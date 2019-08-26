Политика
Газета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Сам Трамп заявляет, что был бы склонен выступить за возвращению России в "большую восьмерку". По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной. Также Трамп утверждает, что возвращение России в G8 окажет позитивное влияние на всех.
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Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма
Известия 10:28
Политика
Трамп не исключил, что отложит введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может отложить введение пошлин на китайские товары.
ТАСС 06:26
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Кино
Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей
Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
Минфин признал неэффективными большинство налоговых льгот для бизнеса
Около 66% региональных налоговых преференций были неэффективными для бизнеса и принесли в 2018 году прибыль в 87 млрд рублей при расходах в 253 млрд.
ФАН вчера в 22:24
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва 11:59
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Армия и оружие
Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Наука
Фейковые новости рождают фейковую память
Оказалось, что около половины прочитавших фейковые новости смогли хотя бы про одну из них «вспомнить», что они и прежде слышали что-то похожее, а многие даже украсили новостное враньё богатыми подробностями, о которых они опять же якобы узнали раньше.
Наука и жизнь вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Футбол
Т. Силва: сложно сказать, что происходит между Неймаром и «ПСЖ»
Сложно сказать, что происходит между ним и „ПСЖ“.
Чемпионат 17:00
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости 20:26
Политика
На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия 15:00
Армия и оружие
Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету
После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
ГЛАС.RU 04:26