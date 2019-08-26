Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в «Большую восьмерку»

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Трамп: Путин гордый человек и проситься в G7 не будет

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Трамп озвучил мысли по поводу возврата РФ в G7

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Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

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Дональд Трамп назвал Владимира Путина гордым человеком

Говорит Москва11:30

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G7

ФАН11:55

Трамп назвал Путина гордым человеком

Московский Комсомолец11:15
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Урал — Сочи 3:1

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Газета.Ru 12:53
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Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
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Российская газета вчера в 12:34
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Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
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Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
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Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
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Футбол

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Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.
Metaratings 12:00
Экономика

Смольный назвал ожидаемую среднюю зарплату в Петербурге на 2020 год

Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.
REGNUM 07:12
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием

РЕН ТВ 00:32
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Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Политика

Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.
ФАН 23 августа в 09:12
Политика

Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге

Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Политика

Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
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Происшествия

Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

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Общественная служба новостей 11:50
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Футбол

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Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

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Армия и оружие

В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы

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Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.
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ТАСС 07:50
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Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости 11:19
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