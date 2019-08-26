Политика
Газета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Происшествия
Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка
Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Происшествия
В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века
В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство «Москва».
РБК 12:41
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Футбол
ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.
Metaratings 12:00
Экономика
Смольный назвал ожидаемую среднюю зарплату в Петербурге на 2020 год
Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.
REGNUM 07:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Политика
Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.
ФАН 23 августа в 09:12
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Музыка
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»
В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.
Газета.Ru 12:32
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Футбол
«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 11:05
Политика
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Наука
Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей
Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 05:54
Гаджеты
Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS
В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Армия и оружие
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
РИА Новости 09:31
Политика
Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Происшествия
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
РИА Новости вчера в 17:21
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50