Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Футбол Урал — Сочи 3:1 "Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

Происшествия Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Происшествия В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство «Москва».

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Экономика Путин обеспокоился низкими доходами россиян Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Футбол Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара» Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.

Футбол ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.

Экономика Смольный назвал ожидаемую среднюю зарплату в Петербурге на 2020 год Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.

Политика Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.

Политика Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.

Политика Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.

Происшествия Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.

Музыка Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос» В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол «Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

Наука Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.

Гаджеты Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.

Армия и оружие В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.

Политика Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Происшествия В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.

Музыка Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.