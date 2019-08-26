Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Сам Трамп заявляет, что был бы склонен выступить за возвращению России в "большую восьмерку". По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной. Также Трамп утверждает, что возвращение России в G8 окажет позитивное влияние на всех.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G7

ФАН11:55

Трамп рассказал о планах России по возвращению в G8

REGNUM11:50

Трамп: Путин гордый человек и проситься в G7 не будет

Вести.Ru11:25

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Газета.Ru11:37

Дональд Трамп назвал Владимира Путина гордым человеком

Говорит Москва11:30

Трамп озвучил мысли по поводу возврата РФ в G7

News.ru11:39

Трамп назвал Путина гордым человеком

Московский Комсомолец11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия

Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Армия и оружие

Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну

Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика сегодня 13:49
Армия и оружие

Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

RT на русском 05:31
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Политика

Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
Футбол

«Локомотив» усилится чемпионом Европы

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Политика

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

RT на русском 01:25
Происшествия

Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика

МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины

CBS Media 13:31
Футбол

«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А

Евро-футбол.ру 16:40
Футбол

Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

По информации L`Equipe, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
Sports.ru 15:48
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости 08:05
Здоровье

Столичные онкологи удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч

Врачи городской онкологической больницы №1 удалили 45-летней женщине опухоль яичника размером с футбольный мяч.
Агентство Москва 08:08
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Политика

Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Эхо Москвы вчера в 05:30
Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Известия вчера в 22:06
Культура

Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре

Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября.
RT на русском 13:53
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Наука

Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее

Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Общество

Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой

Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Космос

Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике

Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Шоу-бизнес

Актриса Ксения Раппопорт развелась с мужем

Народная артистка России Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем - ресторатором Дмитрием Борисовым.
Газета.Ru 11:30
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Космос

МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления

После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
ГЛАС.RU 02:24
Политика

Лидеры G7 приняли итоговое заявление

По результатам саммита G7 во Франции в Биаррице участники Группы согласовали итоговое заявление.
Росбалт 14:04
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нарендра Моди
Индийский политик
Индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. В 2001-2014 годах - главный министр штата Гуджарат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное