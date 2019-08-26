Политика
Газета.RuТрамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Сам Трамп заявляет, что был бы склонен выступить за возвращению России в "большую восьмерку". По его мнению, дискуссия на эту тему является хорошей и ровной. Также Трамп утверждает, что возвращение России в G8 окажет позитивное влияние на всех.
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Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Армия и оружие
Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну
Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика сегодня 13:49
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Политика
Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Политика
Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
RT на русском 01:25
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины
CBS Media 13:31
Футбол
«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А
Евро-футбол.ру 16:40
Футбол
Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро
По информации L`Equipe, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
Sports.ru 15:48
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Здоровье
Столичные онкологи удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч
Врачи городской онкологической больницы №1 удалили 45-летней женщине опухоль яичника размером с футбольный мяч.
Агентство Москва 08:08
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Политика
Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Эхо Москвы вчера в 05:30
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Известия вчера в 22:06
Культура
Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября.
RT на русском 13:53
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Наука
Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее
Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Раппопорт развелась с мужем
Народная артистка России Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем - ресторатором Дмитрием Борисовым.
Газета.Ru 11:30
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Космос
МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления
После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
ГЛАС.RU 02:24
Политика
Лидеры G7 приняли итоговое заявление
По результатам саммита G7 во Франции в Биаррице участники Группы согласовали итоговое заявление.
Росбалт 14:04
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47