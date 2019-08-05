Происшествия

Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниямиРИА Новости 22:22

Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO. Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными".
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями

РИА Новости22:22

Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков

РБК18:19

Трамп объяснил инциденты со стрельбой «психическим заболеванием» нападавших

ТАСС21:27

Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом

Коммерсантъ18:58

Трамп назвал причину массовых расстрелов в США

Газета.Ru19:51

Трамп приписал массовые расстрелы в США психически больным людям

РЕН ТВ23:20

Трамп обсудил с главами Минюста и ФБР стрельбу в Огайо и Техасе

RT на русском18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн

День американских вооруженных психов

Вести.UZ07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Девять человек погибли в горах Китая из-за дождей

Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес

Волочкова чуть не упала с катера, снимая «крылья за спиной»

Пока пара пыталась заснять это великолепие, катер качнуло и Анастасия чуть не упала за борт.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) пострадали как минимум семь человек. Об этом 4 августа написала газета Chicago Sun Times.
Обновлено в 11:32
Транспорт

Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта

Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.
Обновлено в 23:24
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Обновлено в 19:57
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку

Обновлено в 13:21
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек, 32 получили ранения

Обновлено в 21:06
Космос

Космический Зонд Parker Solar Probe передал первые данные

За последние месяцы космический зонд НАСА Parker Solar Probe стал ближе к солнцу, чем любой другой космический корабль до этого.
Обновлено в 22:42
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ

Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Обновлено в 23:12
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Футбол

Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают

Название «Кубинская армия белых халатов», кстати, придумал вождь кубинской революции Фидель Кастро: так он называл зарубежные миссии врачей, существующие с 1960-х годов как символ солидарности коммунистического правительства с населением всего мира.
Обновлено в 17:03
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение: идёт мощный тайфун

Обновлено в 22:40
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Общество

Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 22:29
ещё по теме
Главное