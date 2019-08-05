Происшествия
Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниямиРИА Новости 22:22
Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO. Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными".
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