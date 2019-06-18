Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евроРоссийская газета 08:22
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
«Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым
Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В
Производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В начали в Воронеже, заявил гендиректор компании "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 03:30
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сроках встречи в "нормандском формате", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:03
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды — смайлик в форме сердца.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат, заявил Жорин
Обновлено в 01:10
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ
Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.
Обновлено в 09:11
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено в 07:40
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Фото защитных стекол позволяют сравнить размеры смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro
Сразу два разных источника опубликовали сегодня изображения защитных стекол для смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro.
Обновлено в 06:12
Политика
В NYT сообщили о скорой замене на посту советника Трампа по России
Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
Обновлено в 09:09
Авто
Audi в России отзывает более 1,3 тысячи автомобилей
Пресс-служба Audi отмечает, что отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi А3, которые были проданы в период с 2016 года по текущий год, по причине проблем с настройками фонарей заднего хода.
Обновлено в 07:17
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с врачами ветеринарной клиники вживили коту биомиметический гибридный протез.
Обновлено в 06:39