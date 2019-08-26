Политика

ИзвестияИзвестияТрамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России. Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7, трансляцию которой ведет Reuters.
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Трамп: в присоединении Крыма к России виноват Обама

Вести.Ru18:20

Обаму сочли виновником воссоединения Крыма с Россией

РЕН ТВ16:16

Трамп заявил о провале Обамой задачи помешать Путину присоединить Крым

РБК11:50

Трамп назвал присоединение Крыма «провалом» Обамы

Росбалт14:04

Трамп обвинил Обаму в том, что Крым стал частью России

Krym.News13:50

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Известия11:50

Обаму обвинили в присоединении Крыма к России

Lenta.ru16:00
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Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Космос

Астрономия. Популярные лекции

Основана она на лекциях межфакультетского курса МГУ «Основы астрономии».
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Infiniti меняет главного дизайнера

Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.
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Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
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Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Экономика

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
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Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

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Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 23:08
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика

Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе

РИА Новости 13:38
Технологии

Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Общество

Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
RT на русском 19:15
Армия и оружие

МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет

Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.
Российская газета 15:43
Общество

В Румынии спустили на воду самую большую яхту в мире

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Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее

Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Экономика

Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина

Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
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Политика

Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Футбол

Станислав Черчесов объяснил состав сборной России

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Культура

Названы участники церемонии вручения MTV Music Awards

В Ньюарке 27 августа пройдет торжественная церемония вручения MTV Music Awards. Откроет мероприятие выступление Тейлор Свифт.
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Футбол

Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»

Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс 13:30
Футбол

Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.
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Культура

Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку

Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
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