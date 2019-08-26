Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России. Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7, трансляцию которой ведет Reuters.

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

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