Политика
Газета.RuТрамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол
Фанаты АПЛ завалили «Зенит» просьбами купить Фила Джонса и Мустафи
«Зенит» решил активировать возможность получения личных сообщений в англоязычной версии твиттера, после чего клуб завалили просьбами купить тех или иных футболистов.
Sport24.ru 16:46
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Политика
Трамп опроверг данные о его идее сбрасывать ядерные бомбы на ураганы
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, назвав их фейковыми новостями.
RT на русском 06:21
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан
Путин привёл статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение первого полугодия текущего года валовой внутренний продукт страны увеличился на 0,7 %, а рост в промышленном секторе за 7 месяцев составил 2,6 %. По мнению президента, следует обеспечить более устойчивый и динамичный экономический рост.
Ореанда-Новости 07:42
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Авиалайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе.
Известия 17:29
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Отмечается, что ежегодно в Чехии смогут трудоустраиваться 40 тысяч украинцев.
РЕН ТВ 17:40
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины
CBS Media 13:31
Политика
Китаю готовят Ми-171 на русской тяге
Qindao Helicopter ведет переговоры о первых вертолетах с двигателем ВК-2500 «Вертолеты России» с начала 2020 года могут начать поставки в Китай среднего транспортного вертолета Ми-171 с российским двигателем ВК-2500.
Коммерсантъ 17:01
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Шоу-бизнес
Михаил Боярский после упреков семьи пересел с «Нивы» на «Мерседес»
Михаил Боярский рассказал журналистам, почему он пересел на «Мерседес». Актер решил сменить автомобиль после упреков его семьи.
OAnews 16:11
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Общество
Спор уместен: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
По электронной почте На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию, пояснил «Известиям» Максим Паршин.
Известия 15:11
Футбол
Урал — Сочи 3:1
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 12:53
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Политика
Путин предложил Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.
Народные новости 08:11
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15