Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
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