Финансы

Трамп обвинил Китай в валютной манипуляцииГазета.Ru 11:22

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере. К такому выводу американский лидер пришел после решения китайского Народного банка опустить курс до минимума за десятилетие.
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