Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляцииГазета.Ru 11:22
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере. К такому выводу американский лидер пришел после решения китайского Народного банка опустить курс до минимума за десятилетие.
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Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
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Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
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Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками
Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
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Музыка
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Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
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Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
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Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
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Сверхзвуковые парашюты применят для посадки на Марс
Обновлено 02 августа в 11:07
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Динамо» близко к покупке немецкого полузащитника
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл не стала приглашать Кейт Миддлтон на свое 38-летие
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила свое 38-летие.
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Армия и оружие
Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
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На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Авто
Британские автопродажи упали до минимума с 2012 года
Продажи автомобилей в Великобритании в июле снизились на 4,1%, до 157,2 тыс. штук, это самый низкий июльский уровень с 2012 года.
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Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Культура
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 11:57
Наука
Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Транспортная телематика как сервис: сокращение расходов, портрет водителя, удаленное слежение и предупреждение о ДТП Исследователи выстроили градацию по вреду окружающей среде — езда на автомобиле всегда хуже, чем использование самоката, но езда на автобусе с высоким пассажиропотоком или велосипеды наносят намного меньше вреда атмосфере.
Обновлено в 11:56
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00