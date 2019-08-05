Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» КитаяВедомости 09:28
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Происшествия
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Видео взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинске появилось в Сети
Жители Красноярского края запечатлели на фото и видео моменты взрывов, которые прогремели на складе боеприпасов, расположенном на территории военной части в Ачинском районе.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
Обновлено в 13:56
Происшествия
ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва
Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:25
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора.
Обновлено в 14:25
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам
В США приговорили к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Цезаря Сайока, который отправил ряду политиков посылки с самодельными бомбами.
Обновлено в 16:29
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди
Пресс-служба Министерства здравоохранения России информирует, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве проведет диагностику нейробластомы у детей без очереди.
Обновлено в 16:18
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп приказал ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Министерству юстиции выработать законодательство, исходя из которого массовые убийства будут караться смертной казнью.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41