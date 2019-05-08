Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорахРБК вчера в 21:26

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном. Если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами, предупредил американский лидер.

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах

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