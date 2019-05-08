Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорахРБК вчера в 21:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном. Если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами, предупредил американский лидер.
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Политика
На Красной площади начался парад Победы
Обновлено в 03:00
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Политика
WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Гаджеты
Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Иран поставил Европе урановый ультиматум
Решение Ирана не является «концом для соглашения», добавил Роухани. Он также отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов
Обновлено в 03:44
Футбол
В Баку ждут англо-немецкий финал Лиги Европы
В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом".
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ
Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.
Обновлено в 01:15
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Секрет «Белого тигра» привёл к Гитлеру
Секрет "Белого тигра" привёл к Гитлеру Фашисты придумали историю про неуязвимый танк, чтобы деморализовать солдат Красной армии.
Обновлено в 02:00
Авто
Компания Honda запустила продажи обновленного кроссовера BR-V
Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
Кондратьев продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Общество
В Пекине состоялась акция памяти «Бессмертный полк»
Обновлено в 01:12
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы
Обновлено в 03:44
Происшествия
Петербуржца расстреляли из травматического пистолета на овощной базе
Обидчик выстрелило в него из травматического пистолета, после чего запрыгнул в фургон Volkswagen и скрылся в неизвестном направлении.
Обновлено в 03:09
Общество
Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО
В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35