Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделкиРИА Новости 20:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

РИА Новости20:34

Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров

ПРАЙМ21:13

Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем

Rambler News Service09:43

Трамп: вице-премьер Китая приедет в США для заключения сделки

Вести.Финанс11:02

Трамп: Китай стремится заключить с США торговое соглашение

Финмаркет09:52

Трамп заявил, что Китай сорвал заключение торговой сделки

ТАСС20:56

После ссоры с Китаем и Германией Трамп срочно ищет помощи у России

ФАН07:03
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Скончался композитор Евгений Крылатов

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Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:55
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Медики из России обменялись опытом с сирийскими коллегами в Латакии

Российские медики обменялись опытом с сирийскими коллегами в центральном военном госпитале «Тишрин», находящемся в провинции Латакия.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Общество

Доходы Собянина в 2018 году выросли до 7,6 млн рублей

Мэр столицы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 млн рублей, что чуть более чем на миллион больше его дохода в 2017 году.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Гремио» обыграл клуб «Универсидад Католика» в Кубке Либертадорес

«Гремио» на своем поле принимал чилийский клуб «Универсидад Католика» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
Обновлено в 20:41
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Наука

В Тихом океане найдены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Как сообщает издание PNAS, недавно в Тихом океане были найдены необычные микроорганизмы, которые не могут выживать без мышьяка.
Обновлено 06 мая в 06:31
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено в 07:45
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Наука

Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Обновлено в 13:42
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Сына Дональда Трампа вызвали для дачи показаний в Сенат

Комитет по разведке Сената Конгресса США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Обновлено в 18:16
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Гаджеты

Названа самая популярная версия Android

Самой популярной версией мобильной операционной системы Android остаётся Oreo (8 и 8.1). Она установлена на 28,3% устройств.
Обновлено в 07:55
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