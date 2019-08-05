Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаняКоммерсантъ вчера в 13:47
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов
Московский Комсомолецвчера в 02:38
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
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В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
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Если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры», заявил Фу Цун.
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Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.
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Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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