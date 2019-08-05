Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсомРИА Новости 08:43
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
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Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Авто
Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4
Обновлено в 05:54
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения своих фанатов в расизме
Петербургский «Зенит» выступил с ответом британским СМИ, которые обвинили болельщиков клуба в расизме.
Обновлено в 01:26
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено 03 августа в 06:05
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Происшествия
Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку
Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.
Обновлено в 08:04
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Уточняется, что санкции вступят в силу 26 августа. До этого Госдеп США заявлял, что второй пакет вступит в силу 19 августа.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Военный самолет США провел разведку вблизи российской базы в Сирии
Американский военный самолет был замечен около базы ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 07:37
Космос
Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик
Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Экономика
Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию
Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Обновлено в 06:17
Единоборства
Российские экипажи ставят рекорд за рекордом в танковом биатлоне
Второй экипаж сборной России на соревнованиях по танковому биатлону в рамках V Армейских международных игр АрМИ-2019 установил новый рекорд трассы — 17 мин. 30 сек.
Обновлено в 08:16
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова
Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей.
Обновлено в 06:53
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Футбол
Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм
Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.
Обновлено в 03:27