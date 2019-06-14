Трамп обвинил Иран в атаке на танкерыГазета.Ru 08:22

с чего всё началось

По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News. "Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это", - заявил Трамп.

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры

Авто Fisker опубликовал тизер своего нового электрического кроссовера Неназванный пока электрический внедорожник уже не раз появлялся на тизерах в социальных сетях перед декабрьским дебютом, и теперь сам Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в Facebook свежую фотографию новинки.

Авто АвтоВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе B0 Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.

Финансы Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Общество Отпуск по уходу за ребенком в России может стать гибким Молодые мамы сами смогут выбирать время выхода из декретного отпуска и, соответственно, размер пособия Для российских женщин могут создать возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

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Происшествия Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово» Бывший правоохранитель пробудет в нем не более 10 дней Экс-руководитель волгоградского СУ СК Михаил Музраев находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Происшествия В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего пешехода Вечером 12 июня 22-летний сотрудник полка патрульно-постовой службы управления МВД по Саратову на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который от полученных травм скончался.

Шоу-бизнес Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.

Финансы «Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.

Политика Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Гаджеты Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами «Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Общество Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз» Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Интернет В Москве произошёл масштабный сбой геолокации В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.

Политика Команда Зеленского предложит Раде отменить формулу цены на уголь для электростанций Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала проект, который предусматривает на уровне закона отмену скандальной формулы определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+").

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.