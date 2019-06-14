Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкерыГазета.Ru 08:22
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News. "Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это", - заявил Трамп.
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По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News вчера в 14:32
с чего всё началось
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США попыткой саботировать дипломатические усилия Тегерана и переложил ответственность за атаку на танкеры на Вашингтон и его ближайших союзников в регионе - Израиль и Саудовскую Аравию.Ридус00:32
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