Экономика

Трамп обвинил ФРС в замедлении мировой экономикиРоссийская газета вчера в 23:00

Президент США Дональд Трамп назвал действия Федеральной резервной системы (ФРС) главной причиной замедления мировой экономики. По словам главы Белого дома, инфляция в стране маленькая, что говорит о многом.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Федрезерв безоговорочно капитулировал

Business FM Самаравчера в 07:33

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено вчера в 19:00
Политика

А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву

Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
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«Рубин» пошутил над каналом «Матч премьер» из-за проблем с трансляцией

По ходу матча 21-го тура "Енисей" - "Рубин" на канале "Матч премьер" прерывалась трансляция.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Экономика

Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Политика

КПРФ поднимет в Госдуме тему отказа Грудинину в мандате

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция поднимет в Госдуме тему отказа ЦИК передать депутатский мандат директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Футбол

«Чертаново» на выезде переиграло «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на своем поле уступила «Чертаново» в матче 29-го тура ФНЛ.
Обновлено в 08:04
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Футбол

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»

Обновлено в 08:24
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 05:51
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Обновлено в 02:01
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Иномарка снесла остановку в Нижнем Новгороде

Обновлено в 07:32
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено вчера в 16:07
Политика

На Украине перед выборами президента наступит день тишины

Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 08:02
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
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