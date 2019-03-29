Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Александр Роджерс: Экономика США

Новостной фронтвчера в 12:24

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Футбол

Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»

Обновлено вчера в 17:06
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:22
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено вчера в 14:43
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.
Обновлено в 00:04
Наука

Грибковое заболевание уничтожило десятки видов амфибий

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Гаджеты

Названы цены на Samsung Galaxy S10 5G

Точные цены на смартфон Samsung Galaxy S10, работающих в сетях пятого поколения, назвали осведомленные корейские источники.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Баскетбол

«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри

"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Общество

ДВФУ присоединится к акции «Час Земли»

В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.
Обновлено вчера в 21:03
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

Обновлено в 00:36
Политика

Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено вчера в 05:28
Наука

Дату смерти научилась предсказывать нейросеть

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено вчера в 09:37
Футбол

«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома

Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное