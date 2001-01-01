Экономика
Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»Вести.Ru вчера в 15:31
Пекин выразил протест Вашингтону из-за очередного повышения пошлины на импорт китайских товаров. Их общий объем превысит 1,5 триллиона долларов. А Трамп буквально приказал американским компаниям немедленно разорвать все отношения с КНР.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск.
Обновлено в 00:04
Культура
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон два года подряд занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено 23 августа в 20:23
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Политика
В Абхазии пройдут выборы президента
Избирателей ждут более 150 участков в самой республике и еще три — в Москве, Черкесске и Стамбуле. Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС
Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Британец снял на видео мифическое существо на кладбище в Корнуолле
Британец Марк Девис, занимающийся охотой на приведений, запечатлел на камеру смартфона таинственное существо, о котором слагают легенды.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.
Обновлено вчера в 17:09
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Блогер Ангелина Дубровская жалеет, что сломала ребра ради тонкой талии
29-летней Ангелине Дубровской могут позавидовать многие, ведь блогер построила успешную карьеру в Москве будучи обычной приезжей девушкой.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье
Роспотребнадзор назвал необходимые школьникам прививки
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать ребенку перед школой.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Недвижимость
Стоимость нового жилья растет в России
Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предполагает, что в ближайшей перспективе средние цены будут расти в большинстве регионов.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Армия и оружие
Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов
Власти Японии направили по дипломатическим каналам протест Южной Корее в связи с началом Сеулом военных учений в районе оспариваемых островов Такэсима (Токто).
Обновлено в 00:19
Финансы
С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе
В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено вчера в 03:24
Музыка
Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Общество
Минкультуры РФ поддержало воссоздание биржи труда для театралов
Ранее комитет Госдумы по культуре обратился в Роструд, Минкультуры и Союз театральных деятелей с просьбой о возобновлении работы Всероссийского театрального центра занятости (театральной биржи труда), ликвидированного в 2007 году.
Обновлено в 00:39
Космос
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.
Обновлено вчера в 20:14
Транспорт
Британские аэропорты могут отказаться от запрета на провоз жидкостей
Запрет действует с 2006 года, когда когда британская полиция заявила, что помешала взорвать самолеты с использованием взрывчатки в бутылках с напитками Все крупные аэропорты Великобритании должны внедрить оборудование для 3D-досмотра багажа до конца 2022 года, пишет ВВС.
Обновлено в 00:40