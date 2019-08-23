Политика
Трамп обвалил биржевые индексы США своим заявлением о КитаеТВ Центр вчера в 04:37
Очередное повышение торговых пошлин против Китая обвалило американский рынок. На закрытии торгов биржевые индексы США снизились в среднем на 3%, отреагировали и другие крупные экономики мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Обновлено в 02:53
Хоккей
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото
Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч РПЛ
Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Обновлено в 09:42
Политика
Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном
Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Названы 10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ
Четвертое и пятое место составленном топ-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ оказалось за «УАЗ» и Volkswagen с показателями 613 и 611 ед. соответственно.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04