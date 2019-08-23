Политика

Трамп обвалил биржевые индексы США своим заявлением о КитаеТВ Центр вчера в 04:37

Очередное повышение торговых пошлин против Китая обвалило американский рынок. На закрытии торгов биржевые индексы США снизились в среднем на 3%, отреагировали и другие крупные экономики мира.
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Зачем Трамп развязал торговую войну с Китаем

ТВ Центрвчера в 08:12

Техноблокада и народный протест: как США работают против Пекина

REGNUM23 августа в 17:17
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Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Обновлено в 06:33
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»

Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Обновлено в 02:53
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото

Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч РПЛ

Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Обновлено вчера в 14:34
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства

Обновлено в 09:42
Политика

Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном

Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Авто

Названы 10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ

Четвертое и пятое место составленном топ-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ оказалось за «УАЗ» и Volkswagen с показателями 613 и 611 ед. соответственно.
Обновлено в 05:37
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
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