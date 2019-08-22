с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что важной темой будет торговля.

Политика CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.

Происшествия В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Политика Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".

Политика В Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G8 Представитель американской администрации сообщил, что на G7 могут поднять вопрос о возвращении России в G8, если страна выполнит одно условие, передает РИА "Новости".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Культура Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Политика «Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа ОС Android Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.

Общество Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Финансы Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.

Культура На Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия» С 5 до 8 сентября на острове Новая Голландия в Петербурге состоится второй международный книжный фестиваль «Ревизия».

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.