с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что важной темой будет торговля.

Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа

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Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

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Общество ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.