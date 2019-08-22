Политика

Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газаКоммерсантъ 18:28

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что важной темой будет торговля.
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с чего всё началось
— Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа, — приводят слова американского чиновника РИА "Новости
".
Life.ru18:20

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Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа

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