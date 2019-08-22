Политика
Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газаКоммерсантъ 18:28
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что важной темой будет торговля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
— Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа, — приводят слова американского чиновника РИА "Новости".Life.ru18:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят «зависимость Германии от российского газа»
Комсомольская правда15:01
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Армия и оружие
В Петербурге отгремел салют в честь ЗВО
Обновлено в 15:50
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации
Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.
Обновлено в 02:27
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Авто
Volkswagen выпустил внедорожный Polo
Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп не будет уступать Франции в вопросе цифрового налога - администрация
Президент США Дональд Трамп не собирается уступать Франции в вопросе о введении налога на цифровые сервисы, который может затронуть крупнейшие американские IT-компании, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 14:54
Политика
Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8
Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
Обновлено в 18:41
Здоровье
России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров
Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
Политика
Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков
Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова сообщила на своей странице в Instagram, что после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым ей запрещено исполнять все песни, написанные им. Речь идет о композиции «Ты моя нежность» и всех песнях, входящих в альбом «Шум сердца».
Обновлено в 16:32
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Наука
Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала
Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала.
Обновлено в 12:04
Авто
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре
Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено в 05:18
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
Руководство "Нафтогаза" препятствует переговорам президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа.
Обновлено в 17:22
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16