Политика
Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газаПРАЙМ 15:00
Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят «зависимость Германии от российского газа»
Комсомольская правда15:01
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