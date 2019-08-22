Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газа

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