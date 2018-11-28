Авто
Трамп обсудил с лидерами республиканцев закрытие заводов GM
Трамп обсудил с лидерами республиканцев закрытие заводов GMИзвестиявчера в 21:28
Закрытие заводов стало лишь одной из тем, затронутой при встрече, среди которых были и ситуация на границе с Мексикой, тюремная реформа и бюджет на будущий год, сообщает «РИА Новости». Раздражение Трампа вызвали планы закрытия пяти заводов GM в Северной Америке, включая США и Канаду.
Известиявчера в 21:28
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Lexus повысил цены на большинство моделей
По результатам мониторинга прайс-листов премиального бренда Lexus, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* сразу на 13 из 19 моделей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 01:25
Авто
«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105
В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 01:14
Авто
Обновленный Fiat 500X: представлена самая мощная версия
В Европе обновленную версию кроссовера Fiat 500X показали еще летом.
Обновлено в 01:26
Авто
Новый кроссовер Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа
В салоне нового внедорожника установлена панель приборов, визуально объеденная с мультимедийной системой.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии
Немецкие тюнеры из ателье AC Schnitzer представили свою новую работу, основой для которой стала топовая версия нового купе BMW 8-й Серии - M850i.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
Преемник Nissan Teana появится в продаже 18 декабря
Компания Nissan определилась с датой вывода на рынок седана Altima нового поколения. Продажи стартуют 18 декабря текущего года.
Обновлено в 01:25
Авто
Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих
По предварительной информации, заказчиком спайдера Ferrari SP3JC стал бизнесмен Джон Коллинс (как раз с инициалами JC), основатель британской компании Talacrest, которая занимается перепродажей классических автомобилей Ferrari.
Обновлено в 00:01
Авто
Трейлер: Третий сезон Гранд-тура начнётся 18 января
Гранд-тур возвращается 18 января и новый тизер-трейлер позволяет получить представление о том, чего можно ожидать от новых эпизодов.
Обновлено в 00:33
Авто
Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе
Напомним, что концепт фургона ID BUZZ был показан на выставке коммерческого транспорта IAA в сентябре текущего года в Ганновере.
Обновлено в 00:49
Авто
Внедорожник Ford Explorer 2020 модельного года вывели на тесты
В Сети появились первые шпионские снимки Ford Explorer. Машина проходила тестирование на дорогах общего назначения.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера
Один из кроссоверов, а именно Haval F7 был показан в августе текущего года на автосалоне в Москве.
Обновлено в 01:19
Авто
Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми
После была разработана система для взаимодействия не только с окружающими автомобилями, но также и с пешеходами.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Hyundai поставит 30 туристических автобусов на Универсиаду 2019
Руководители производственной компании Hyundai Truck and Bus Rus официально заявили о поставке новых моделей автобусов Hyundai Universe Space Luxury на всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
Обновлено в 00:43
Авто
Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90
В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Новосибирск занял 14-е место по продажам новых машин
Крупнейший город Сибири - Новосибирск занял 14 место в стране, по количеству новых проданных автомобилей.
Обновлено в 01:30