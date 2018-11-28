Президент США Дональд Трамп во вторник провел встречу с новым руководством республиканцев в палате представителей США, на которой в том числе обсудил закрытие заводов автомобильного гиганта General Motors (GM), сообщили в пресс-службе Белого дома.

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