"Сегодня президент Трамп приветствовал в Белом доме недавно избранную команду руководителей республиканцев в палате и обсудил законодательные приоритеты, включая лесные пожары в Калифорнии, законопроект о фермерах, большую потребность в обеспечении безопасности границ в это важное время, тюремную реформу, бюджет следующего финансового года и закрытие заводов GM", — говорится в сообщении.

Авто Авто Lada начала продажу обновленного Lada XRAY

Авто Авто Новый кроссовер Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа В салоне нового внедорожника установлена панель приборов, визуально объеденная с мультимедийной системой.

Авто Авто В России появится новый автомобильный знак с буквой «А» Российские беспилотники выйдут на улицы Москвы уже весной Интересно, что в рамках эксперимента по тестированию беспилотников на дорогах общего пользования планируется провести ряд тестов и системы коммуникации V2X – технологии, позволяющей автомобилям получать информацию о ситуации от объектов дорожной инфраструктуры.

Авто Авто Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90 В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.

Авто Авто Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.

Авто Авто Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии Специалисты ателье AC Schnitzer разработали проект на базе нового поколения купе BMW 8-Series.

Авто Авто Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%

Авто Авто Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.

Авто Авто Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих По предварительной информации, заказчиком спайдера Ferrari SP3JC стал бизнемен Джон Коллинс (как раз с инициалами JC), основатель британской компании Talacrest, которая занимается перепродажей классических автомобилей Ferrari.

Авто Авто Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro вызвал ажиотажный спрос Спрос на новый Hyundai Santro на индийском рынке превзошёл даже самые смелые ожидания — всего за месяц дилеры корейской марки собрали 38 500 заказов.

Авто Авто Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.

Авто Авто Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми После была разработана система для взаимодействия не только с окружающими автомобилями, но также и с пешеходами.

Авто Авто «Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 Рассматриваемый экземпляр ВАЗ-2105 был выпущен в 1986 году.

Гаджеты Гаджеты Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе