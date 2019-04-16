Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400Discover24 03:50

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
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Берат Албайрак
В ходе встречи со мной Трамп проявил разумный взгляд на необходимость покупки С-400. Не исключена его встреча с нашим президентом в ближайшее время. Переговоры с Трампом прошли в положительном ключе и показали, какое значение он уделяет Турции.
— Берат Албайрак, турецкий бизнесменВзгляд.ру 02:23

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