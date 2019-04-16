Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400REGNUM 02:44

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.

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