Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400REGNUM 02:44

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
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В Анкаре рассказали о переговорах с Трампом по ситуации вокруг С-400

РИА Новости01:54

Трамп обсудил российские С-400 с министром финансов Турции

Газета.Ru02:17

Минфин Турции назвал разумным подход Трампа к покупке Анкарой С-400

РБК02:10

Трамп обсудил с министром финансов Турции ситуацию с С-400

RT на русском02:00

Глава минфина Турции обсудил с Трампом поставки С-400

Известия02:51

Глава Минфина США обсудил с Трампом поставки С-400

Московский Комсомолец02:00

СМИ: глава Минфина Турции обсудил с Трампом поставки российских С-400

ТАСС01:55
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено вчера в 22:27
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни

Двое детей, погибшие при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, находились дома одни.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Политика

В Госдуме назвали абсурдной идею о платных перекрестках в России

Идея организовать платные перекрестки в России является абсурдной и недопустимой, заявил журналистам во вторник, 16 апреля, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов перед пленарным заседанием Госдумы.
Обновлено в 02:46
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada

«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Авто

Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance

Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц

Обновлено в 02:20
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Общество

20 регионов России перешли на цифровое телевещание

Обновлено вчера в 02:48
Культура

Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Авто

Шанхай-2019: экстравагантная китайская марка Lynk&Co идет в Россию

Обновлено в 03:24
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

Обновлено в 03:20
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Удмуртии подросток погиб после дискотеки

После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
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Берат Албайрак
Турецкий бизнесмен
Турецкий бизнесмен и политик. Занимал должность главы холдинга Çalık Holding, с 24 ноября 2015 года по 9 июля министр энергетики Турции. Зять президента Турции Реджепа Эрдогана.
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