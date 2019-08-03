Политика

Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФГазета.Ru 01:15

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
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