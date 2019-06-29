Политика
Трамп обеспокоен покупкой Турцией российских С-400ФАН 04:07
Президент США Дональд Трамп выразил главе Турции Тайипу Эрдогану обеспокоенность из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в пресс-службе Белого дома. Эрдоган и Трамп встретились на саммите G20 в японском городе Осака.
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Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Инна Карпушина побывала на строящейся станции Фрунзенского радиуса
Инна Карпушина спустилась на одну из строящихся станций Фрунзенского радиуса Петербургской подземки.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин и Меркель продолжат работу в «нормандском формате»
Обновлено в 03:42
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 07:19
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных
Российский глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указывается полный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено 27 июня в 15:44
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой
Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Происшествия
От колонии дали отсрочку на материнство
Эльмира Амирханова была приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка
Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39