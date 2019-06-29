Политика
Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие ПобедыLenta.ru 09:30
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Reuters.
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
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В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
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Инна Карпушина спустилась на одну из строящихся станций Фрунзенского радиуса Петербургской подземки.
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Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила дочь
Здоровая дочь родилась в Малайзии у женщины, находящейся в коме более полугода.
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
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В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
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Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына
Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп назвал Путина прекрасным человеком
Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20.
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:10
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
Обновлено в 01:00
Экономика
Мурманской области дадут три миллиарда на мазут
Правительство России выделит Мурманской области три миллиарда рублей на компенсацию затрат в связи с подорожанием топочного мазута.
Обновлено в 08:18
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске
Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Футбол
Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА
Обновлено 27 июня в 21:00
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46