Политика

Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие ПобедыLenta.ru 09:30

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Reuters.
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Трамп пообещал всерьёз рассмотреть приглашение на парад Победы

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Трамп пообещал серьезно обдумать визит в Россию в мае 2020 года

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Вести.Ru06:39

Трамп рассматривает возможность приехать на 75-летие Победы в Москву

Московский Комсомолец04:27

Трамп серьезно обдумает приглашение приехать в Москву на 75-летие Победы

Комсомольская правда04:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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В Малайзии женщина в коме родила дочь

Здоровая дочь родилась в Малайзии у женщины, находящейся в коме более полугода.
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

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Наука

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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

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Культура

Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына

Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным

Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:10
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Здоровье

Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней

Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
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Мурманской области дадут три миллиарда на мазут

Правительство России выделит Мурманской области три миллиарда рублей на компенсацию затрат в связи с подорожанием топочного мазута.
Обновлено в 08:18
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Происшествия

В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске

Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
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Армия и оружие

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
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Футбол

Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА

Обновлено 27 июня в 21:00
Музыка

На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки

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