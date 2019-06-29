Политика
Трамп обещал не вводить санкции против Турции из-за покупки С-400Российская газета 13:27
Президент Дональд Трамп заверил в ходе личной встречи, что не будет вводить санкции против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил турецкий лидер Реджеп Таийпа Эрдогана агентству Reuters. Издание отмечает, что подтверждения этой информации из других источников нет.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
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Ольге Машной — 55
Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Политика
Трамп побывает в межкорейской демилитаризованной зоне
Обновлено в 13:28
Происшествия
На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото
Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Футбол
Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»
Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Общество
Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров
По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Обновлено в 13:10
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Футбол
«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»
«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 12:18
Экономика
Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП
Самозанятые в деле Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Обновлено в 11:57
Энергетика
Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа
Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner
Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено в 01:37
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37