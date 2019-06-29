Политика

Трамп обещал не вводить санкции против Турции из-за покупки С-400Российская газета 13:27

Президент Дональд Трамп заверил в ходе личной встречи, что не будет вводить санкции против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил турецкий лидер Реджеп Таийпа Эрдогана агентству Reuters. Издание отмечает, что подтверждения этой информации из других источников нет.
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