Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Газета.Ruвчера в 19:17

Трамп отказался от вопроса о гражданстве в переписи, поручив собрать данные иным способом

ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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