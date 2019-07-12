Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Экономика ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Еще один заместитель Чайки подал в отставку Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Политика Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.

Здоровье Названа трава, лечащая более 50 болезней Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.

Авто В Новосибирске растут продажи новых автомобилей Фото взято с сайта Fishki.net По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем реализации новых легковых автомобилей в Новосибирске в январе – мае 2019 года составил 4 458 автомобилей.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Футбол Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Шинником» «Шинник» подписал контракт с 26-летним полузащитником Вячеславом Зинковым, в минувшем сезоне выступавшим за московскую команду «Велес».

Политика Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.

Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за распространения лесных пожаров "указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", говорится в сообщении.

Кино Путин поздравил с юбилеем Лунгина Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Общество Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Политика Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.