Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США
RT на русскомвчера в 23:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера
Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
В Новосибирске растут продажи новых автомобилей
Фото взято с сайта Fishki.net По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем реализации новых легковых автомобилей в Новосибирске в январе – мае 2019 года составил 4 458 автомобилей.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Шинником»
«Шинник» подписал контракт с 26-летним полузащитником Вячеславом Зинковым, в минувшем сезоне выступавшим за московскую команду «Велес».
Обновлено в 03:05
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за распространения лесных пожаров "указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", говорится в сообщении.
Обновлено в 04:08
Кино
Путин поздравил с юбилеем Лунгина
Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.
Обновлено в 04:33
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Общество
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика
Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет
"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
Обновлено в 04:09