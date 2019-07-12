Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США
RT на русскомвчера в 23:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«Сочи» не подпишет Билялетдинова
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов не перейдет в «Сочи».
Обновлено в 06:49
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Подмосковье сотрудников больницы обвинили в краже лекарств от рака
В Подмосковье двое сотрудников больницы обвиняются в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Обновлено в 07:13
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Водянова восхитила поклонников идеальной фигурой в желтом платье
В своем новом видео для Сети Наталья кружится в желтом платье из струящейся ткани. Образ звезды дополняет колье старинного бренда Chaumet.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика
Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации
Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 07:42
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08