Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США
RT на русскомвчера в 23:28
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Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Финансы
Годовая инфляция в США в июне замедлилась до 1,6%
Цены на энергоносители в США в июне упали на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, бензин подешевел на 3,6%. При этом стоимость продуктов питания не изменилась.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
Обновлено вчера в 22:07
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка.
Обновлено вчера в 05:06
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Эксперт рассказал, была ли высадка на Луне постановкой
Обновлено вчера в 07:00
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Россия отмечает 76-летие танкового сражения под Прохоровкой
12 июля Россия отмечает День воинской славы — 76-летие танкового сражения под Прохоровкой, на Курской дуге.
Обновлено в 00:43
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык
Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Рынок новых автомобилей в Самаре снизился на 11%
В январе – мае 2019 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в Самаре составил 6 733 единицы, что на 11,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира
Сингапур шестой год подряд признан лучшим морским торговым мегаполисом мира.
Обновлено в 01:00
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" перенесен на 13 июля, сообщается на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 01:14
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58