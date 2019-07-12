Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Гаджеты Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.

Происшествия В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.

Авто В Сети показали фото Kia XCeed в кузове пикап Независимые художники решили показать внешний облик относительно недавно презентованной южнокорейской новинки - паркетника Kia XCeed в кузове «пикап».

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Экономика Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.

Происшествия 17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти 17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.

Общество Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.

Происшествия В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр» Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Происшествия Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Общество Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.

Космос Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Гаджеты На iPhone появится алтайская клавиатура Власти Республики Алтай помогут разработать приложение, которое установит на устройства Apple алтайскую раскладку клавиатуры.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.