Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США
RT на русскомвчера в 23:28
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Гаджеты
Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны
Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Авто
В Сети показали фото Kia XCeed в кузове пикап
Независимые художники решили показать внешний облик относительно недавно презентованной южнокорейской новинки - паркетника Kia XCeed в кузове «пикап».
Обновлено в 01:02
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО
Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи
Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»
Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Гаджеты
На iPhone появится алтайская клавиатура
Власти Республики Алтай помогут разработать приложение, которое установит на устройства Apple алтайскую раскладку клавиатуры.
Обновлено в 02:28
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера
В Екатеринбурге проходят обыски у участников акции в защиту сквера, где хотели строить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 02:59