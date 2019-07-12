Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписиРИА Новости вчера в 18:20

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США

RT на русскомвчера в 23:28

Трамп решил узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Трамп анонсировал новый способ узнать гражданство жителей США

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Газета.Ruвчера в 19:17

Трамп отказался от вопроса о гражданстве в переписи, поручив собрать данные иным способом

ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
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Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны

Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.
Обновлено вчера в 12:27
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В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
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Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России

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Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
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Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
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В Сети показали фото Kia XCeed в кузове пикап

Независимые художники решили показать внешний облик относительно недавно презентованной южнокорейской новинки - паркетника Kia XCeed в кузове «пикап».
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Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
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В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Общество

Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Гаджеты

На iPhone появится алтайская клавиатура

Власти Республики Алтай помогут разработать приложение, которое установит на устройства Apple алтайскую раскладку клавиатуры.
Обновлено в 02:28
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

В Екатеринбурге проходят обыски у участников акции в защиту сквера, где хотели строить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 02:59
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