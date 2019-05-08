Политика

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYTГазета.Ru вчера в 22:56

С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
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Стало известно о гигантских убытках Трампа

ФАНвчера в 23:19

СМИ раскопали данные о крупных убытках бизнеса Трампа в прошлом

REGNUMвчера в 22:56

Бизнес Трампа потерял более $1 млрд за десять лет

Ведомостивчера в 22:38

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT

Газета.Ruвчера в 22:56

СМИ: за 9 лет Трамп потерял $1,17 млрд

МИР 24вчера в 22:03

NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд

ТАССвчера в 21:18

NYT усомнилась в способностях Трампа заключать сделки

РБКвчера в 20:51
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На Сицилии распродают дома за один евро

Обновлено вчера в 20:10
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В Японии автомобиль наехал на толпу детей

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По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что катастрофа произошла из-за «необученности командира корабля ручному пилотированию самолета в случае отказа электроники».
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Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
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Армия и оружие

40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ

Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
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Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону

В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа

Обновлено вчера в 06:31
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено 06 мая в 09:31
Политика

В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков.
Обновлено вчера в 21:08
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал

В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии

Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Игры

Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

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Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
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Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
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Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
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Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
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