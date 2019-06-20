Политика
Трамп неоднозначно ответил на вопрос о возможном ударе США по ИрануИзвестия 13:02
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос журналистов о возможном ударе США по Ирану.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
ЕС продлил санкции против России
Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Политика
Российского депутата облили водой в парламенте Грузии
Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 07:08
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено в 09:58
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Политика
На встречу с кандидатами в Мосгордуму от ФБК пришло около 50 человек
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 08:28
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Террористы стягивают бойцов против правительственных сил в Идлибе
По предварительным данным, террористы усиливают своё присутствие в этом регионе с целью дальнейшей попытки наступления на позиции правительственных сил, расположенных на севере Хамы.
Обновлено в 13:52
Экономика
Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 09:19
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Обновлено в 08:46
Политика
Отголоски прошлого: как зародилась Вологодская область
История возникновения Вологодской области не имеет четких временных границ.
Обновлено в 10:43
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Политика
Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.
Обновлено в 05:36