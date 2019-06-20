Трамп неоднозначно ответил на вопрос о возможном ударе США по ИрануИзвестия 13:02

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос журналистов о возможном ударе США по Ирану.

Трамп неоднозначно ответил на вопрос о возможном ударе США по Ирану

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