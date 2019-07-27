Политика

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400Lenta.ru 17:14

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

РИА Новости17:32

Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

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Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400

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РБК17:53

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400

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Газета.Ru16:31

Трамп надеется «с легкостью» продать предназначавшиеся Турции F-35

РЕН ТВ17:23
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
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Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
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Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

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