Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400Комсомольская правда вчера в 18:03
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что при его предшественнике Бараке Обаме Соединенные Штаты отказались продавать Анкаре вооружение.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
США и Украина пытались забрать черные ящики МН17
Обновлено 24 июля в 23:20
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE, топовая имеет 512 исполнительных блоков
В обозначениях 3D-карт семейства DG2, скорее всего, зашифровано количество исполнительных блоков — 128, 256 и 512.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»
Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Китай объявил предупреждение из-за аномальной жары
На юго-западе и в восточных регионах температура превысит 40 градусов Цельсия Власти Китая предупредили своих граждан и иностранцев, что 27 и 28 июля на территории страны ожидается сильная жара.
Обновлено в 00:58
Общество
В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд
Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.
Обновлено в 01:24
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»
Контракт бразильского игрока с китайским клубом рассчитан до декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 14:37
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Врач рассказал, чем может быть полезен страх перед стоматологом
Если пациент обнаружил в себе эти признаки, то перед походом к стоматологу нужно разобраться со своим страхом и принять его.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья
Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Кино
Кассовые сборы «Аладдина» преодолели планку в миллиард долларов
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют встретиться со своими сторонниками у мэрии
Кандидаты от оппозиции почти две недели проводят акции с требованием допустить их к участию в выборах.
Обновлено в 01:00
Культура
Поэт без глянца
Для создания мифа поэт должен быть втиснут в эти матрицы.
Обновлено в 01:30
Происшествия
СК показал обыск в доме экс-главы правительства Астраханской области
Бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова следователи задержали в пятницу, 26 июля.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира
Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено 25 июля в 10:11
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06